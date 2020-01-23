В многоэтажке на Слонова работало подпольное казино для игры в покер
Его прикрыли 22 января
Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Саратове обнаружено подпольное казино.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возбуждено уголовное дело.
Азартную игру в покер организовали в многоэтажном доме на улице Слонова. Казино проработало с 2017 по 22 января 2020 года.
- В целях соблюдения конспирации участники азартных игр оповещались о дате и времени проведения посредством смс-сообщений, — сообщили в СУ СКР.
В спецоперации были задействованы полицейские, росгвардейцы, следователи СК.
Расследование уголовное дело продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU