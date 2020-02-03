Волейбольный «Протон-Саратов» досрочно вышел в плей-офф Суперлиги

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:47:42+03:00

Команда Юрия Маричева порадовала своих болельщиков и губернатора

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Вечером 2 февраля в ФОК «Звездный» женский волейбольный «Протон-Саратов» принимал «Сахалин» из Южно-Сахалинска.

Несмотря на итоговый счет в партиях 3:1 в пользу саратовской команды, игра была упорной.

На радость болельщикам, среди которых был и губернатор Радаев, в двух самых тяжелых партиях хозяйки площадки оказались сильнее и удачливее.

Вместе с победой в игре «Протон-Саратов» досрочно завоевал право участия в плей-офф женской Суперлиги Париматч.

Следующая игра — на выезде против белорусской «Минчанки».

ИСТОЧНИК KP.RU