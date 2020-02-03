«Тру-ля-ля» на заседании облдумы повысило Радаева в рейтинге «Медиалогии»

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:45:19+03:00

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Фонд «Петербургская политика» поставил на 16 место изречение саратовского губернатора Валерия Радаева по поводу депутатов-коммунистов.

За неделю, с 27 по 2 февраля, среди глав регионов в «Губернаторской повестке» эксперты фонда отметили слова Радаева на заседании облдумы про «штанишки» и «тру-ля-ля».

- В ответ на деструктивную критику КПРФ регионального министерства промышленности Радаев призвал оппозицию перестать «выпрыгивать из своих штанишек». Он предложил коммунистам высказать хотя бы один пример, когда они не говорили, а что-то сделали для спасения и восстановления предприятий «Скажите хоть один пример? Останьтесь потом и скажите, народ должен знать своих героев. Сколько лет, кроме тру-ля-ля, ничего не слышно, — заметил Радаев.

С 35 места на прошлой неделе Радаев поднялся на 16 строчку за образность высказывания.

ИСТОЧНИК KP.RU