ГИБДД Саратовской области предупреждает о возможных ДТП из-за тумана
Госавтоинспекция Саратовской области обращает внимание, что на территории Саратовской области наблюдается сильный туман, который может спровоцировать увеличение количества ДТП.
Водителям в таких условиях рекомендовано следить за соблюдением скоростного режима и проверить исправность световых приборов.
Водителям и пешеходам стоит помнить, что человека в темной одежде плохо видно на проезжей части, часто шофер замечает пешехода в самый последний момент, а если на улице туман, то пешехода можно и вовсе не увидеть, поэтому пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде, обеспечив их видимость для водителя.
ИСТОЧНИК KP.RU