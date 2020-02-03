ГИБДД Саратовской области предупреждает о возможных ДТП из-за тумана

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:37:37+03:00

Внимательным нужно быть и водителям, и пешеходам

Изменить размер текста: A A

Госавтоинспекция Саратовской области обращает внимание, что на территории Саратовской области наблюдается сильный туман, который может спровоцировать увеличение количества ДТП.

Водителям в таких условиях рекомендовано следить за соблюдением скоростного режима и проверить исправность световых приборов.

Водителям и пешеходам стоит помнить, что человека в темной одежде плохо видно на проезжей части, часто шофер замечает пешехода в самый последний момент, а если на улице туман, то пешехода можно и вовсе не увидеть, поэтому пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде, обеспечив их видимость для водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU