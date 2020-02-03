В полночь на трассе под Ершовом случилось смертельное ДТП
Пассажир «Приоры» не пристегнулся и погиб
Пассажир "Приоры" погиб на месте. Фото областной ГИБДД
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В 23:55 на выезде из Ершова Саратовской области в сторону Чапаевки перевернулся ВАЗ-217030.
По предварительным данным ГИБДД региона, 37-летний водитель не справился с управлением, машина слетела с дороги в левый кювет и перевернулась.
Пассажир на переднем сидении был не пристегнут ремнем безопасности — 39-летний мужчина от полученных травм скончался на месте аварии, еще до приезда медиков «скорой помощи».
Водитель был доставлен в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU