В полночь на трассе под Ершовом случилось смертельное ДТП

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:32:36+03:00

Пассажир «Приоры» не пристегнулся и погиб

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В 23:55 на выезде из Ершова Саратовской области в сторону Чапаевки перевернулся ВАЗ-217030.

По предварительным данным ГИБДД региона, 37-летний водитель не справился с управлением, машина слетела с дороги в левый кювет и перевернулась.

Пассажир на переднем сидении был не пристегнут ремнем безопасности — 39-летний мужчина от полученных травм скончался на месте аварии, еще до приезда медиков «скорой помощи».

Водитель был доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU