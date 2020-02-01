2020-02-01T15:15:09+03:00
Общество

Объявлен конкурс на отбор перевозчика на саратовский маршрут №94

По словам мэра Исаева это значит, что автобусы продолжат ходить
Ольга Симонова
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В Саратове объявлен конкурс на отбор перевозчика на маршрут автобуса №94.

Как сообщил глава города Михаил Исаев, решений о закрытии каких-либо маршрутов общественного транспорта на данный момент не принято.

По его словам, конкурс на право получения свидетельств об осуществлении перевозок значит, что автобус из Юбилейного до Крытого рынка продолжит ходить.

Однако Исаев отметил, что оптимизации движения общественного транспорта не избежать, но это не будут делать во вред саратовцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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