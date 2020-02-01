Объявлен конкурс на отбор перевозчика на саратовский маршрут №94

1 Февр. 2020 2020-02-01T15:15:09+03:00

По словам мэра Исаева это значит, что автобусы продолжат ходить

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В Саратове объявлен конкурс на отбор перевозчика на маршрут автобуса №94.

Как сообщил глава города Михаил Исаев, решений о закрытии каких-либо маршрутов общественного транспорта на данный момент не принято.

По его словам, конкурс на право получения свидетельств об осуществлении перевозок значит, что автобус из Юбилейного до Крытого рынка продолжит ходить.

Однако Исаев отметил, что оптимизации движения общественного транспорта не избежать, но это не будут делать во вред саратовцам.

ИСТОЧНИК KP.RU