2020-01-23T12:39:14+03:00
Общество

Глава Саратова прокомментировал закрытие автобусных маршрутов

Исаев отметил, что в городе ведется оптимизация
Ольга Симонова
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Михаил ИсаевМихаил Исаев
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Глава Саратова Михаил Исаев прокомментировал информацию о закрытии маршрутов общественного транспорта.

- На данный момент ни одного документа о том, что какой-либо маршрут закрывается, не издано. Доверяйте только официальным источникам, — написал мэр на своей странице в Instagram.

Он отметил, что оптимизация все же ведется. Например, маршрут №85, на котором работает всего два автобуса, дублируется троллейбусом №7 и частично №75, который бесплатно возит льготных пассажиров.

- Закрытие 85 маршрута и увеличение подвижного состава 75-го никак не ухудшит положение жителей Ленинского района, — рассказал Исаев.

Также маршрутку №48 предлагают заменить №67, который продлят до областной больницы. Плюсом этого Исаев назвал, что жители Солнечного также смогут добираться до медучреждения и СГТУ. Обещают увеличить и количество машин, работающих на 67 маршруте.

Исаев напомнил и о перевозчике по маршруту №94. Он развесил в салонах своих пяти автобусов объявление о закрытии движения, по словам Исаева, без оснований.

- Однако возможное закрытие маршрута №94 не скажется негативно на жителях Юбилейного. Они пользуются преимущественно №2Д, — заявил глава Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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