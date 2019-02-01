2019-02-01T09:43:47+03:00
Общество

Школа «Аврора» получит лицензию 1 февраля

Обучение с 4 февраля начнут пять классов начальной школы
Александр Уриевский
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Дети и родители требовали скорейшего запуска новой школыДети и родители требовали скорейшего запуска новой школыФото: Екатерина Семенова
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Сегодня, 1 февраля, школа «Аврора» в поселке Солнечный-2 должна получить лицензию на образовательную деятельность. Об этом «КП-Саратов» рассказала замглавы Саратова по социальной сфере Наталья Леонтьева. По ее словам, необходимый пакет документов был передан 28 января в отдел лицензирования министерства образования Саратовской области.

- 1 февраля планируется получение лицензии на образовательную деятельность. Кроме того, 1 февраля в школе «Аврора» пройдет собрание с родителями, чьи дети начнут обучение в новой школе уже в феврале, — сообщила Леонтьева.

- С 4 февраля 2019 года, согласно социальному запросу родителей, образовательный процесс будет организован в трех первых, одном втором и одном третьем классе, — уточнила заместитель главы администрации Саратова.

Напомним, начало обучения в здании новой школы, которую построили при поддержке Вячеслава Володина, находилось под угрозой после заявлений депутатов облдумы.

Родители учеников и поддержавший их депутат Госдумы Панков выступили за скорейшее начало занятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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