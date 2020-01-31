Административная комиссия Саратова оштрафовала коммунальщиков за нарушение сроков раскопок на улицах
В отношении ПАО «Т Плюс» и ООО «КВС» административная комиссия Саратова рассмотрела 20 дел. За нарушение сроков в получении разрешения и сроков самих земляных работ их оштрафовали на 100 тыс. и 150 тыс. рублей соответственно.
За незаконные и несоответствующие дизайн-коду вывески 13 предпринимателей получили предупреждение.
Если штрафы не оплатят вовремя, грозит наказание вплоть до ареста на срок до 15 суток и обязательных работ на срок до 50 часов.
Всего комиссия рассмотрела 179 административных дел.
За нарушения, связанные с незаконной торговлей, сбросом мусора вне специально отведенных для этого мест, расклеиванием объявлений, размещением транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями, невыполнение собственником сооружения требований по установке указателей с обозначением наименования улицы и номерных знаков к административной ответственности привлечено 94 физических лица.
ИСТОЧНИК KP.RU