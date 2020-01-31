2020-01-31T14:09:51+03:00
Общество

Административная комиссия Саратова оштрафовала коммунальщиков за нарушение сроков раскопок на улицах

Неоднократно нарушались сроки оформления разрешений и сроки завершения работ
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Сроки работ на улицах города коммунальщики часто не соблюдаютСроки работ на улицах города коммунальщики часто не соблюдают
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В отношении ПАО «Т Плюс» и ООО «КВС» административная комиссия Саратова рассмотрела 20 дел. За нарушение сроков в получении разрешения и сроков самих земляных работ их оштрафовали на 100 тыс. и 150 тыс. рублей соответственно.

За незаконные и несоответствующие дизайн-коду вывески 13 предпринимателей получили предупреждение.

Если штрафы не оплатят вовремя, грозит наказание вплоть до ареста на срок до 15 суток и обязательных работ на срок до 50 часов.

Всего комиссия рассмотрела 179 административных дел.

За нарушения, связанные с незаконной торговлей, сбросом мусора вне специально отведенных для этого мест, расклеиванием объявлений, размещением транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями, невыполнение собственником сооружения требований по установке указателей с обозначением наименования улицы и номерных знаков к административной ответственности привлечено 94 физических лица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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