2020-01-31T09:49:00+03:00
Происшествия

Жители Аткарска вторые сутки без воды из-за коммунальной аварии

Произошла авария на водозаборе, вышел из строя насос
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Жители Аткарска Саратовской области больше суток сидят без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации района, воду отключили в ночь на 30 января.

Причиной стала авария на железнодорожном водозаборе. Работы продолжались весь день, и насос был запущен вечером. Однако после этого вновь произошла авария уже на самом насосе — он вышел из строя.

- Будут проводиться работы по замене электродвигателя, отключение воды планируется на весь день, — сообщает официальная группа администрации adm_atkarsk в соцсети Instagram.

Жители в соцсетях высказывают возмущение, что им не организовали подвоз воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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