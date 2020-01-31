Жители Аткарска вторые сутки без воды из-за коммунальной аварии
Жители Аткарска Саратовской области больше суток сидят без воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации района, воду отключили в ночь на 30 января.
Причиной стала авария на железнодорожном водозаборе. Работы продолжались весь день, и насос был запущен вечером. Однако после этого вновь произошла авария уже на самом насосе — он вышел из строя.
- Будут проводиться работы по замене электродвигателя, отключение воды планируется на весь день, — сообщает официальная группа администрации adm_atkarsk в соцсети Instagram.
Жители в соцсетях высказывают возмущение, что им не организовали подвоз воды.
ИСТОЧНИК KP.RU