Жители Аткарска вторые сутки без воды из-за коммунальной аварии

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:49:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Аткарска Саратовской области больше суток сидят без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации района, воду отключили в ночь на 30 января.

Причиной стала авария на железнодорожном водозаборе. Работы продолжались весь день, и насос был запущен вечером. Однако после этого вновь произошла авария уже на самом насосе — он вышел из строя.

- Будут проводиться работы по замене электродвигателя, отключение воды планируется на весь день, — сообщает официальная группа администрации adm_atkarsk в соцсети Instagram.

Жители в соцсетях высказывают возмущение, что им не организовали подвоз воды.

ИСТОЧНИК KP.RU