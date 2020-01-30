В Саратове под упавшим в яму КамАЗом осел грунт
В администрации Волжского района Саратова прокомментировали «Комсомолке» сообщение о провалившемся в яму с нечистотами КамАЗе.
Напомним, груженый землей грузовик частично ушел под землю вечером 29 января. ЧП случилось возле входа в поликлинику №3 на улице Большая Горная.
В администрации подтвердили, что на месте провала ООО «КВС» вело работы по ликвидации коммунальной аварии на городском водопроводе, там проводились аварийно-вскрышные работы.
- В процессе вскрышные работ грунт дал просадку, в результате чего КамАЗ частично провалился. ООО «КВС» оперативно приняты меры по вызволению КамАЗа. Дополнительно сообщаем, что данная коммунальная авария устранена, место проведения вскрышных работ отсыпано грунтом, - отчитались в администрации.
.Фото: Александр Уриевский
ИСТОЧНИК KP.RU