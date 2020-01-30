2020-01-30T14:46:28+03:00
Происшествия

В Саратове под упавшим в яму КамАЗом осел грунт

В администрации Волжского района прокомментировали ситуацию с частично ушедшим под землю грузовиком
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Грузовик ушел под землю, после того как под ним провалился грунтГрузовик ушел под землю, после того как под ним провалился грунтФото: Александр Уриевский
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В администрации Волжского района Саратова прокомментировали «Комсомолке» сообщение о провалившемся в яму с нечистотами КамАЗе.

Напомним, груженый землей грузовик частично ушел под землю вечером 29 января. ЧП случилось возле входа в поликлинику №3 на улице Большая Горная.

В администрации подтвердили, что на месте провала ООО «КВС» вело работы по ликвидации коммунальной аварии на городском водопроводе, там проводились аварийно-вскрышные работы.

- В процессе вскрышные работ грунт дал просадку, в результате чего КамАЗ частично провалился. ООО «КВС» оперативно приняты меры по вызволению КамАЗа. Дополнительно сообщаем, что данная коммунальная авария устранена, место проведения вскрышных работ отсыпано грунтом, - отчитались в администрации.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

ИСТОЧНИК KP.RU

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