2020-01-30T08:48:21+03:00
Общество

За ночь снег в Саратове пытались убрать 270 машин

Мэр Исаев вечером выезжал в инспекционную поездку по уборке города
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Мэр Саратова вечером выезжал в рейд по уборке снега. Фото - инстаграм Михаила ИсаеваМэр Саратова вечером выезжал в рейд по уборке снега. Фото - инстаграм Михаила Исаева
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Ночью в Саратове на дорогах работало около 270 единиц техники. По данным, которые приводит мэр Саратова в своем Instagram, эти силы были объединены в 34 звена.

Михаил Исаев проехал вечером с инспекцией по центру города — Московской улице, Привокзальной площади, Киселева.

За ночь собирались очистить улицы от 2,5 тыс. кубометров снега, 1,5 тыс. тонн реагентов, наоборот, высыпать на проезжую часть и тротуары.

При этом снегопад продолжался почти всю ночь.

Напомним, накануне губернатор Радаев отметил неудовлетворительную работу по уборке областного центра от снега. Это при том, что Саратов за последнее время получил десятки единиц новой уборочной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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