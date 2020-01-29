2020-01-29T16:29:21+03:00
Общество

В заливаемом фекалиями доме Энгельсского района начали устранять аварию

Там был засорен канализационный коллектор
Екатерина Семенова
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В Государственной жилищной инспекции Саратовской области прокомментировали ситуацию с домом на Воронежской, 55 в Энгельсском районе.

Ранее «КП-Саратов» писала, что жильцы пожаловались на затопление их канализационными водами.

В пресс-службе ГЖИ отметили, что аварийные службы уже приступили к работе.

- Канализационный коллектор на Воронежской был засорен, и стоками оказался подтоплен подвал дома №55. По информации управляющей организации ООО «ЖЭУ-1», около полутора часов назад аварийная бригада «Водоканала», которой принадлежат данные коммуникации, начала работы на объекте. К настоящему моменту работы завершились и УК незамедлительно установила в подвале насосы для откачки воды. В ближайшее время работники УК осушат подвал, — сообщили в Госжилинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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