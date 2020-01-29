Многоэтажку под Энгельсом заливает фекалиями
Жильцы просят помощи у администрации [видео]
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Жители дома №55 по улице Воронежская в Энгельсском районе Саратовской области просят помощи у администрации.
Как сообщили горожане «КП-Саратов», у них регулярно затапливает канализационные колодцы. Это происходит несколько раз в год.
В связи с этим неприятный запах проникает в квартиры.
- В квартире вонища! Спать невозможно, — рассказала одна из жительниц.
Кроме того, из-за постоянного затопления фекалиями подвала, дом, по мнению жильцов, грозит рухнуть. Пятиэтажное здание обслуживает ООО «ЖЭУ-1».
Жители многоэтажного дома просят помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU