Многоэтажку под Энгельсом заливает фекалиями

29 Янв. 2020 2020-01-29T13:14:38+03:00

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Жители дома №55 по улице Воронежская в Энгельсском районе Саратовской области просят помощи у администрации.

Как сообщили горожане «КП-Саратов», у них регулярно затапливает канализационные колодцы. Это происходит несколько раз в год.

В связи с этим неприятный запах проникает в квартиры.

- В квартире вонища! Спать невозможно, — рассказала одна из жительниц.

Кроме того, из-за постоянного затопления фекалиями подвала, дом, по мнению жильцов, грозит рухнуть. Пятиэтажное здание обслуживает ООО «ЖЭУ-1».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/757498" frameborder="0"></iframe> Жители многоэтажного дома просят помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU