Саратовские следователи просят отстранить Наталью Мазину от должности министра
Ходатайство направлено в Волжский райсуд
Наталья МазинаФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:
Следователи просят отстранить от должности министра здравоохранения Саратовской области Наталью Мазину.
Как подтвердили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ходатайство направлено в Волжский районный суд.
Заседание должно состояться 30 января в 16 часов.
Напомним, Наталью Мазину подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при закупках ультразвукового оборудования для больниц и поликлиник. Речь идет о контрактах на сумму более 53 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU