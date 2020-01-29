Саратовские следователи просят отстранить Наталью Мазину от должности министра

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:57:02+03:00

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Следователи просят отстранить от должности министра здравоохранения Саратовской области Наталью Мазину.

Как подтвердили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ходатайство направлено в Волжский районный суд.

Заседание должно состояться 30 января в 16 часов.

Напомним, Наталью Мазину подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при закупках ультразвукового оборудования для больниц и поликлиник. Речь идет о контрактах на сумму более 53 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU