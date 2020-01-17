В Саратове возбуждено дело в отношении министра Натальи Мазиной
Дело возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями
Наталья МазинаФото: Дарья Вострикова
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В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении министра здравоохранения Натальи Мазиной.
Об этом чиновница рассказала ИА «Взгляд-инфо», подчеркнув, что считает себя невиновной.
Сейчас в кабинете министра проходит обыск.
Дело возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Напомним, что ранее было возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях по госконтрактам по поставкам оборудования в учреждения Минздрава.
ИСТОЧНИК KP.RU