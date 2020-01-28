Саратовские единороссы предложили в сенат Алексея Антонова вместо Людмилы Боковой

28 Янв. 2020 2020-01-28T18:56:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В саратовской «Единой России» уже нашли замену Людмиле Боковой, которая перешла из законодательной власти - Совета Федерации (сената) в исполнительную. Она назначена 27 января замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Предложение по кандидатуре действующего депутата областной Думы Алексея Антонова на освободившееся место члена Совета Федерации направлено в президиум генерального совета партии. Такое решение было принято вечером 28 января, на заседании Президиума регионального политсовета «Единой России».

После того, как Антонова согласует Москва, его предложат проголосовать в Саратовской областной Думе.

Напомним, на пресс-конференции днем 28 января в региональном исполкоме главный саратовский единоросс Николай Панков сказал, что кандидатура на освободившееся место сенатора еще не обсуждалась.

ИСТОЧНИК KP.RU