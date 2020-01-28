Панков рассказал, как завышают сметы на строительных объектах в регионе

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:01:19+03:00

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В ходе своей пресс-конференции в Саратове 28 января депутат Николай Панков рассказал о случаях постоянного завышения смет при реализации бюджетных и благотворительных проектов, многие из которых инициирует в области спикер ГД Вячеслав Володин.

- Дизайн предуниверсария делали студенты Политеха, в институте «Саратовгражданпроект» сказали, что не справятся.

Нет современного видения у местных проектировщиков. Это наша беда. Поэтому мы и ведем речь о привлечении иногородних специалистов. Местные несут то, что им нарисуют.

Два гаража решили снести на стадионе «Волга» — Володин спрашивает, а почему смета подорожала на 40 млн? Не могут ответить.

В сквере Марины Расковой в Энгельсе на местный дренаж подключили весь Энгельс. Это как? А раньше вообще ни на одном проекте Володина не делали дренаж, он заставлял.

Школа в Самойловке стоит 80 млн рублей, а оборудование по смете — 95 млн. Это как? Монитор заказали за 100 тыс., а он 20 тыс. стоит, такой же. Кто это сделал? Показывают пальцами на директора школы, главу. Но они не должны этим заниматься!

В одном из зданий наш проектный институт запланировал канализационную трубу посередине комнаты. Спрашиваем — это как получилось? Признали, что ошибка, — рассказал Николай Панков.

По мнению Панкова, «Саратовгражданпроект» сегодня не справляется с возложенными на него функциями в полном объеме, нет достаточного количества специалистов и нет современных подходов к работе.

- Цены проектировщики и строители берут московские, качества нет, отделку во время не могут сделать, опаздывают на полгода, доказывать им приходится, что в кирзовых сапогах уже не ходят. Вот кому это нужно, с ними ругаться? Работают по СНИПам 70-х годов. Все от них уже отказались.

Наш институт не справился со всеми проектами по объектам культурного наследия в регионе, на эти средства Володин нашел 85 млн рублей, пришлось отдавать в Самару, Москву. Очень большой объем, с которым наш оставшийся единственный проектный институт «Саратовгражданпроект» не справляется. Да еще Минстрой не следил, чтобы там зарплаты были нормальные и платились вовремя, специалисты разбегались, — заявил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU