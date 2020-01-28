Коммунальщики в Саратове заплатят за ремонт в затопленном подвале
«Управляющая компания «Волга-Дом» (Саратов) отсудила у ООО «КВС» более 140 тыс. рублей за затопленный подвал.
Утром 15 декабря 2018 года в результате порыва трубопровода холодного водоснабжения между домами №8а и 1 по улице Майская произошло затопление подвала в доме №1.
Директором УК «Волга-Дом» был проведен осмотр и составлен акт о том, что в помещении повреждены поверхности стен и пола, дверные проемы.
Материалами арбитражного дела подтверждается, что внешней причиной залива явился прорыв участка трубопровода, находящегося в зоне ответственности ООО «КВС».
Коммунальщики факт причинения ущерба не по своей вине не доказали, уточнили в пресс-службе Арбитража.
ИСТОЧНИК KP.RU