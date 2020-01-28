Чтобы улететь за границу, житель Красноармейска погасил 140 тыс. рублей долгов

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:59:00+03:00

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У приставов Красноармейского района Саратовской области скопилось сразу пять дел по долгам одного местного жителя. Тот не платил налоги, а также отказывался возвращать занятые деньги.

В общей сложности он был должен свыше 140 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, судебный пристав вынес постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Несмотря на это, погашать долги мужчина не спешил. Ровно до тех пор, пока не решил отправиться отдыхать за границу. Узнав, что теперь он «невыездной», должник сразу явился в районный отдел УФССП и погасил всю сумму вместе с исполнительским сбором.

ИСТОЧНИК KP.RU