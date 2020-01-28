2020-01-28T09:38:38+03:00
Происшествия

В Ершове женщина 56 раз ударила сожителя молотком и попросила смягчить приговор

Она посчитала его слишком суровым
Ольга Симонова
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В Ершове Саратовской области осужденная 60-летняя женщина попросила смягчить приговор за убийство сожителя.

- Вечером 11 июля в квартире на улице Космонавтов после совместной пьянки гражданка забила 63-летнего мужчину. Мотивом стало то, что он не выполнял домашние обязанности: не отремонтировал ручку двери и кран в ванной комнате, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Сожитель скончался на месте, а женщине 1 ноября 2019 года суд назначил девять лет колонии общего режима.

Посчитав приговор суровым, она подала апелляцию. Однако судебная коллегия признала жалобу необоснованной и оставила наказание без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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