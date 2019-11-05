В Ершове пенсионерка из-за неприязни 56 раз стукнула сожителя молотком по голове
Суд признал 60-летнюю жительницу Ершова виновной в убийстве.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 11 июля гражданка два дня пила со своим 63-летним сожителем. В конце застолья женщина разозлилась на своего возлюбленного, потому что он не смог закрепить гвоздями ручку входной двери в квартиру из-за слабости.
Гражданка забрала у мужчины молоток, прибила ручку, после чего трижды ударила его инструментом по голове.
Потом пенсионерка завела сожителя в санузел, положила в ванну и нанесла еще 53 удара.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
Теперь убийца проведет девять лет в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU