В Ершове пенсионерка из-за неприязни 56 раз стукнула сожителя молотком по голове

СЕГОДНЯ 12:32 2019-11-05T13:28:49+03:00

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Суд признал 60-летнюю жительницу Ершова виновной в убийстве.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 11 июля гражданка два дня пила со своим 63-летним сожителем. В конце застолья женщина разозлилась на своего возлюбленного, потому что он не смог закрепить гвоздями ручку входной двери в квартиру из-за слабости.

Гражданка забрала у мужчины молоток, прибила ручку, после чего трижды ударила его инструментом по голове.

Потом пенсионерка завела сожителя в санузел, положила в ванну и нанесла еще 53 удара.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Теперь убийца проведет девять лет в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU