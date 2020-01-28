В Энгельсе «Лада Гранта» разбилась об опору ЛЭП
Водитель отделался незначительными травмами и отказался от освидетельствования на алкоголь
ДТП в Энгельсе. "Лада" врезалась в столб
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В полчетвертого ночи 28 января в Энгельсе «Лада Гранта» на приличной скорости врезалась в опору ЛЭП. От удара машина потеряла колесо.
ДТП случилось в 1-м микрорайоне, у дома №17а.
28-летний водитель в столкновении получил травмы, но от госпитализации отказался, отправлен на амбулаторное лечение.
Как уточнили в ГИБДД Энгельса, мужчина не стал проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. В отношении него составлен административный материал.
Напомним, в Энгельсе накануне напротив проходной завода металлоконструкций ВАЗ протаранил стелу.
ИСТОЧНИК KP.RU