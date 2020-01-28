В Балашове при работе кувалдой формовщик получил тяжелую травму глаза
Тяжкий вред здоровью работника на производстве послужил причиной возбуждения уголовного дела следственным отделом по Балашову регионального СУ СКР.
- По версии следствия, в утреннее время 4 ноября 2019 года формовщик одной из строительных организаций, находясь в формовочно-арматурном цеху на территории Балашова, с помощью кувалды производил очистку металлической формы для производства железобетонной конструкции. Делал он это без защитных очков. В результате в правый глаз рабочего попал осколок. Мужчину госпитализировали, у него диагностирована проникающая рана роговицы, травматическая катаракта. Данное повреждение расценивается как причинившее тяжкий вред здоровью мужчины, — пояснили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.
Уголовное дело возбуждено из-за нарушений требований охраны труда, в организации изъята необходимая документация.
ИСТОЧНИК KP.RU