Студент саратовского вуза попал под уголовное дело, расплачиваясь чужой картой

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:02:35+03:00

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Еще 25 сентября в полицию Саратова обратился 33-летний мужчина, который заявил о пропаже своей банковской карты. При этом неизвестные похитители расплачивались ею в магазинах, потратив почти 3 тыс. рублей.

В рамках возбужденного уголовного дела о мошенничестве 27 января, спустя четыре месяца, полиция задержала любителя чужих денег.

Им оказался третьекурсник одного из местных вузов, ранее не судимый. Пока 20-летний незадачливый парень отпущен под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU