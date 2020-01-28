Студент саратовского вуза попал под уголовное дело, расплачиваясь чужой картой
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Еще 25 сентября в полицию Саратова обратился 33-летний мужчина, который заявил о пропаже своей банковской карты. При этом неизвестные похитители расплачивались ею в магазинах, потратив почти 3 тыс. рублей.
В рамках возбужденного уголовного дела о мошенничестве 27 января, спустя четыре месяца, полиция задержала любителя чужих денег.
Им оказался третьекурсник одного из местных вузов, ранее не судимый. Пока 20-летний незадачливый парень отпущен под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU