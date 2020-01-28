В Саратове задержали грабителя, который угрожал убийством родной бабушке
В полицию Кировского района Саратова обратилась 82-летняя пенсионерка, которая заявила, что ее ограбил собственный внук. Все произошло еще в середине декабря, но в полицию бабушка заявила только сейчас.
Она сообщила, что в ее квартире по улице Алексеевская, угрожая применить насилие, 35-летний внук отнял 7 тыс. рублей.
В рамках уголовного дела о грабеже правоохранители в минувший понедельник задержали мужчину, у которого оказался уже приличный бэкграунд рецидивиста — гражданин был судим ранее за кражи, грабеж, избиение.
В ограблении собственной бабушки мужчина признался, сейчас он задержан.
ИСТОЧНИК KP.RU