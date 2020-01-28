В Саратове задержали грабителя, который угрожал убийством родной бабушке

28 Янв. 2020 2020-01-28T08:12:34+03:00

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В полицию Кировского района Саратова обратилась 82-летняя пенсионерка, которая заявила, что ее ограбил собственный внук. Все произошло еще в середине декабря, но в полицию бабушка заявила только сейчас.

Она сообщила, что в ее квартире по улице Алексеевская, угрожая применить насилие, 35-летний внук отнял 7 тыс. рублей.

В рамках уголовного дела о грабеже правоохранители в минувший понедельник задержали мужчину, у которого оказался уже приличный бэкграунд рецидивиста — гражданин был судим ранее за кражи, грабеж, избиение.

В ограблении собственной бабушки мужчина признался, сейчас он задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU