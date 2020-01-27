2020-01-27T16:40:32+03:00
Общество

Татьяна Загородняя в Саратове ищет «родителей» для подброшенного щенка

Малыша принесли к аппарату Уполномоченного по правам ребенка [видео]
Екатерина Семенова
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Щенка подбросили к аппарату Уполномоченного по правам ребенка в Саратове.

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К приемной Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области Татьяны Загородней подбросили щенка.

Как написала омбудсмен на своей странице в Instagram, сейчас она занялась поисками добрых рук для него.

- Ребенок ищет любящих родителей. А я, как вечно пристраивающая детей в семьи, пристраиваю малыша. Может, кому надо? Красавчик невероятный! — написала Загородняя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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