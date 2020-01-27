Татьяна Загородняя в Саратове ищет «родителей» для подброшенного щенка

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:40:32+03:00

Щенка подбросили к аппарату Уполномоченного по правам ребенка в Саратове.

Малыша принесли к аппарату Уполномоченного по правам ребенка [видео]

Изменить размер текста: A A

К приемной Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области Татьяны Загородней подбросили щенка.

Как написала омбудсмен на своей странице в Instagram, сейчас она занялась поисками добрых рук для него.

- Ребенок ищет любящих родителей. А я, как вечно пристраивающая детей в семьи, пристраиваю малыша. Может, кому надо? Красавчик невероятный! — написала Загородняя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Найденные в мусорке в Саратове щенки получили имена трех мушкетеров

Атос, Портос и Арамис начали службу в охране мусороперегрузочной станции

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU