Татьяна Загородняя в Саратове ищет «родителей» для подброшенного щенка
Щенка подбросили к аппарату Уполномоченного по правам ребенка в Саратове.
К приемной Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области Татьяны Загородней подбросили щенка.
Как написала омбудсмен на своей странице в Instagram, сейчас она занялась поисками добрых рук для него.
- Ребенок ищет любящих родителей. А я, как вечно пристраивающая детей в семьи, пристраиваю малыша. Может, кому надо? Красавчик невероятный! — написала Загородняя.
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ИСТОЧНИК KP.RU