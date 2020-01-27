Найденные в мусорке в Саратове щенки получили имена трех мушкетеров

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:56:43+03:00

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Жители Саратовской области выбрали имена щенкам, найденным на мусорке.

Как сообщили «КП-Саратов» в АО «Управление отходами», трех найденышей назвали Атос, Портос и Арамис, в честь знаменитой тройки мушкетеров из романа Александра Дюма.

Напомним, щенки были завязаны и мешок и выброшены в мусорный бак на улице Мира. По счастливой случайности работник мусоровоза Рамиль Мусякаев заметил, что что-то шевелится и предотвратил трагедию — иначе щенков могли бы отправить в измельчитель.

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Кутят отправили на мусороперегрузочную станцию в Елшанке, где они нашли свой новый дом. В соцсетях было объявлено голосование на лучшие клички. Большинство отдало свой голос за вариант Атос, Портос и Арамис. К тому же предлагались: Рекс, Полкан и Шарик, а также Зевс, Аполлон и Гермес.

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Сейчас Атос, Портос и Арамис работают в службе охраны станции.

ИСТОЧНИК KP.RU