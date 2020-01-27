2020-01-27T12:56:43+03:00
Общество

Найденные в мусорке в Саратове щенки получили имена трех мушкетеров

Атос, Портос и Арамис начали службу в охране мусороперегрузочной станции
Екатерина Семенова
Поделиться:
Щенки получили имена Атос, Портос и АрамисЩенки получили имена Атос, Портос и Арамис
Изменить размер текста:

Жители Саратовской области выбрали имена щенкам, найденным на мусорке.

Как сообщили «КП-Саратов» в АО «Управление отходами», трех найденышей назвали Атос, Портос и Арамис, в честь знаменитой тройки мушкетеров из романа Александра Дюма.

Напомним, щенки были завязаны и мешок и выброшены в мусорный бак на улице Мира. По счастливой случайности работник мусоровоза Рамиль Мусякаев заметил, что что-то шевелится и предотвратил трагедию — иначе щенков могли бы отправить в измельчитель.

.

.

Кутят отправили на мусороперегрузочную станцию в Елшанке, где они нашли свой новый дом. В соцсетях было объявлено голосование на лучшие клички. Большинство отдало свой голос за вариант Атос, Портос и Арамис. К тому же предлагались: Рекс, Полкан и Шарик, а также Зевс, Аполлон и Гермес.

.

.

Сейчас Атос, Портос и Арамис работают в службе охраны станции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовской области присвоен кредитный рейтинг категории А
Саратовцы смогут пройти профосмотр на раннее выявление рака
Объявлен карантин в школах Энгельса
При столкновении двух авто на трассе сломался поклонный крест
Саратовские инспекторы не пропустили в РФ 1,5 тонны шиповника
За пятницу и субботу ГИБДД поймала в Саратове пять пьяных водителей
Татьяна Загородняя в Саратове ищет «родителей» для подброшенного щенка
Молодые музыканты Вольского района завоевали призы «Серебряковских дебютов»
Саратовских школьников на время карантина будут обучать по Skype
В Татищевском районе прошел массовый забег на лыжах
Москвичку будут судить в Балашове за подкуп врача
Бывшего депутата в Балашове будут судить за хищение 33 млн рублей
ГИБДД Саратовской области будет раздавать юным пешеходам световозвращающие элементы
Представители органов власти и бизнеса региона приняли участие в Студенческом Управленческом Хакатоне «Deadline Project 2020» РАНХиГС
Школьного бухгалтера в Алексеевке оштрафовали за задержку в оплате закупок
В Саратове открыта горячая линия по коронавирусу