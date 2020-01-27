Найденные в мусорке в Саратове щенки получили имена трех мушкетеров
Жители Саратовской области выбрали имена щенкам, найденным на мусорке.
Как сообщили «КП-Саратов» в АО «Управление отходами», трех найденышей назвали Атос, Портос и Арамис, в честь знаменитой тройки мушкетеров из романа Александра Дюма.
Напомним, щенки были завязаны и мешок и выброшены в мусорный бак на улице Мира. По счастливой случайности работник мусоровоза Рамиль Мусякаев заметил, что что-то шевелится и предотвратил трагедию — иначе щенков могли бы отправить в измельчитель.
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Кутят отправили на мусороперегрузочную станцию в Елшанке, где они нашли свой новый дом. В соцсетях было объявлено голосование на лучшие клички. Большинство отдало свой голос за вариант Атос, Портос и Арамис. К тому же предлагались: Рекс, Полкан и Шарик, а также Зевс, Аполлон и Гермес.
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Сейчас Атос, Портос и Арамис работают в службе охраны станции.
ИСТОЧНИК KP.RU