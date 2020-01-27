Саратовских школьников на время карантина будут обучать по Skype
Учебный процесс будет идти в дистанционном режиме
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Обучение детей на время карантина в саратовских школах будут проводить дистанционно.
Соответствующий приказ издала председатель комитета по образованию администрации Саратова Лариса Ревуцкая.
- Организовать учебный процесс в дистанционном режиме с использованием интернет-ресурсов (сайт, электронная почта, Skype и т. д.), — говорится в приказе от 27 января.
Напомним, карантин в школах и учреждениях дополнительного образования вводится с 28 января по 3 февраля из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.
ИСТОЧНИК KP.RU