Саратовских школьников на время карантина будут обучать по Skype

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:39:31+03:00

Учебный процесс будет идти в дистанционном режиме

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Обучение детей на время карантина в саратовских школах будут проводить дистанционно.

Соответствующий приказ издала председатель комитета по образованию администрации Саратова Лариса Ревуцкая.

- Организовать учебный процесс в дистанционном режиме с использованием интернет-ресурсов (сайт, электронная почта, Skype и т. д.), — говорится в приказе от 27 января.

Напомним, карантин в школах и учреждениях дополнительного образования вводится с 28 января по 3 февраля из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

ИСТОЧНИК KP.RU