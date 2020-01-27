Бывшего депутата в Балашове будут судить за хищение 33 млн рублей

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:26:33+03:00

Он присваивал деньги населения, которые шли в оплату коммунальных услуг

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В Балашове в суд передано дело о хищениях в сфере ЖКХ более чем на 33 млн рублей.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре РФ, обвиняется в уводе средств 59-летний местный житель, бывший районный депутат, возглавлявший ранее балашовские «Теплосети».

- По версии следствия, с 2013 по 2015 год, действуя в составе организованной группы с четырьмя лицами, ранее осужденными за совершение этого преступления, депутат похитил деньги ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» через ООО «Теплосети» и ООО «Тепловые сети». Обвиняемый просто не исполнял договорные обязательства — не перечислял газовикам полученные от населения средства за оплату коммунальных услуг. Речь идет о сумме в 33 млн рублей, — сообщили в надзорном органе.

Свою вину обвиняемый не признал.

ИСТОЧНИК KP.RU