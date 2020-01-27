Бывшего депутата в Балашове будут судить за хищение 33 млн рублей
В Балашове в суд передано дело о хищениях в сфере ЖКХ более чем на 33 млн рублей.
Как сообщили в Генеральной прокуратуре РФ, обвиняется в уводе средств 59-летний местный житель, бывший районный депутат, возглавлявший ранее балашовские «Теплосети».
- По версии следствия, с 2013 по 2015 год, действуя в составе организованной группы с четырьмя лицами, ранее осужденными за совершение этого преступления, депутат похитил деньги ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» через ООО «Теплосети» и ООО «Тепловые сети». Обвиняемый просто не исполнял договорные обязательства — не перечислял газовикам полученные от населения средства за оплату коммунальных услуг. Речь идет о сумме в 33 млн рублей, — сообщили в надзорном органе.
Свою вину обвиняемый не признал.
ИСТОЧНИК KP.RU