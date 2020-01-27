Школьного бухгалтера в Алексеевке оштрафовали за задержку в оплате закупок

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:05:14+03:00

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В Хвалынском районе Саратовской области предпринимателю не платили вовремя по заключенным договорам со школой. Он выиграл аукцион и поставил в школу муку и макаронные изделия на более чем 40 тыс. рублей.

Между тем ГБОУ СО «СОШ поселка Алексеевка Хвалынского района имени В. М. Пашина» платить не торопилась. Сроки по госконтрактам оказались нарушены, что заметила районная прокуратура.

Завели административное дело и в результате за несвоевременную оплату «макарошек» поплатилась бухгалтер школы. Постановлением министерства экономического развития Саратовской области ей назначен административный штраф в 30 тыс. рублей.

Долг перед поставщиком также оплатили.

ИСТОЧНИК KP.RU