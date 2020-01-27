2020-01-27T15:05:14+03:00
Общество

Школьного бухгалтера в Алексеевке оштрафовали за задержку в оплате закупок

Министерство экономики области выписало штраф после вмешательства прокуратуры
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Хвалынском районе Саратовской области предпринимателю не платили вовремя по заключенным договорам со школой. Он выиграл аукцион и поставил в школу муку и макаронные изделия на более чем 40 тыс. рублей.

Между тем ГБОУ СО «СОШ поселка Алексеевка Хвалынского района имени В. М. Пашина» платить не торопилась. Сроки по госконтрактам оказались нарушены, что заметила районная прокуратура.

Завели административное дело и в результате за несвоевременную оплату «макарошек» поплатилась бухгалтер школы. Постановлением министерства экономического развития Саратовской области ей назначен административный штраф в 30 тыс. рублей.

Долг перед поставщиком также оплатили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовской области присвоен кредитный рейтинг категории А
Саратовцы смогут пройти профосмотр на раннее выявление рака
Объявлен карантин в школах Энгельса
При столкновении двух авто на трассе сломался поклонный крест
Саратовские инспекторы не пропустили в РФ 1,5 тонны шиповника
За пятницу и субботу ГИБДД поймала в Саратове пять пьяных водителей
Татьяна Загородняя в Саратове ищет «родителей» для подброшенного щенка
Молодые музыканты Вольского района завоевали призы «Серебряковских дебютов»
Саратовских школьников на время карантина будут обучать по Skype
В Татищевском районе прошел массовый забег на лыжах
Москвичку будут судить в Балашове за подкуп врача
Бывшего депутата в Балашове будут судить за хищение 33 млн рублей
ГИБДД Саратовской области будет раздавать юным пешеходам световозвращающие элементы
Представители органов власти и бизнеса региона приняли участие в Студенческом Управленческом Хакатоне «Deadline Project 2020» РАНХиГС
Школьного бухгалтера в Алексеевке оштрафовали за задержку в оплате закупок
В Саратове открыта горячая линия по коронавирусу