Саратовским пенсионерам придется отправиться в ПФР для урегулирования вопроса выплат

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:58:51+03:00

Это касается тех, кто получал пенсию через НВКбанк

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Прекращена выдача пенсий и других соцвыплат через НВКбанк в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в отделении Пенсионного фонда, это связано с отзывом лицензии у кредитного учреждения.

Тем, кто получал пенсии в НВКбанке, следует обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда и подать заявление о смене места выплат. Следует приложить реквизиты нового счета.

Также заявление можно подать через «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР www.pfrf.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU