Саратовским пенсионерам придется отправиться в ПФР для урегулирования вопроса выплат
Это касается тех, кто получал пенсию через НВКбанк
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Прекращена выдача пенсий и других соцвыплат через НВКбанк в Саратове.
Как сообщили «КП-Саратов» в отделении Пенсионного фонда, это связано с отзывом лицензии у кредитного учреждения.
Тем, кто получал пенсии в НВКбанке, следует обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда и подать заявление о смене места выплат. Следует приложить реквизиты нового счета.
Также заявление можно подать через «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР www.pfrf.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU