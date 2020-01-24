Саратовский «НВКбанк» лишился лицензии

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:48:06+03:00

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Приказом Банк России 24 января отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО «Нижневолжский коммерческий банк». У АО «НВКбанк» было 7 офисов в Саратове и один в Энельсе. По величине активов кредитная организация занимала 179 место в банковской системе РФ.

Причиной отзыва названы систематическое скрытие реального финансового положения, Банк России выявил снижение более чсем на 80% капитала «НВКбанка». Кроме того, кредитная организация неоднократно нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. К тому же более 65% кредитного портфеля НВКбанка составляли проблемные ссуды.

НВКбанк представлял регулятору план восстановления финансовой устойчивости, однако он был признан нереальным для исполнения. В НВКбанк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Для жителей Саратовской области самым неприятным фактом стало то, что банк выдавал ссуды из привлеченных у населения денег - около 90% привлеченных банком средств – деньги местных жителей.

Все вкладчики имеют право на возврат вкладов в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей с учетом начисленных процентов. Выплачивать деньги будет ГК «Агентство по страхованию вкладов» Телефону горячей линии Агентства - 8 800 200-08-05.

ИСТОЧНИК KP.RU