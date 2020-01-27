Радаев вошел в рейтинг фонда «Петербургская политика» благодаря похвале от Володина

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:43:13+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отметился на минувшей неделе в рейтинге «Губернаторской повестки» фонда «Петербургская политика».

Радаев занял 35 место среди глав субъектов РФ, благодаря тому, что удостоился высокой оценки со стороны спикера ГД РФ Вячеслава Володина, который на минувшей неделе посетил Саратов.

- Вас отличает порядочность и трудолюбие, это хорошие основания для решения вопросов,…так что нам с вами повезло! — заявил Володин в адрес губернатора, выступая перед городским активом в Саратове 23 января.

Володин сравнил Радаева с его предшественником, Павлом Ипатовым, и заметил, что, в отличие от него, Радаев живет, отдыхает в Саратове и область покидать не намерен.

ИСТОЧНИК KP.RU