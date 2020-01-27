Девочка в Энгельсе не получила травм благодаря детскому креслу в авто

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:38:11+03:00

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Вечером 26 января у дома №12 по проспекту Строителей в Энгельсе 28-летний водитель Toyota Corolla врезался в ВАЗ-21140, которой управлял 31-летний водитель. По предварительным данным ГИБДД, мужчина в иномарке проезжая на разрешающий сигнал светофора не пропустил отечественную легковушку.

Водитель ВАЗа после осмотра медиками был отпущен. В Toyota пострадали пассажиры — 35-летний мужчина и пятилетняя девочка. Благодаря детскому удерживающему креслу малышка не получила значительных травм и после осмотра ее и второго пострадавшего отпустили на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU