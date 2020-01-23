В Саратовской области приставы арестовали дом семейной пары и выставляют его на торги
Приставы в Балашове Саратовской области арестовали дом вместе с хозпостройками у супружеской пары. Местные жители не вернули крупный кредит и не выполнили решение суда, куда обратились банкиры, о погашении долга.
В дело вступили судебные приставы. Они наложили арест на жилой дом супругов с хозпостройками и прочими сооружениями.
Поскольку долг местные жители банку так и не вернули, все их имущество будет в ближайшее время выставлено на торги.
- Соответствующие документы сейчас готовятся, — сообщили в пресс-службе судебных приставов.
Все, что выручат от продажи, пойдет банку в счет уплаты долга.
ИСТОЧНИК KP.RU