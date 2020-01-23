В Саратовской области приставы арестовали дом семейной пары и выставляют его на торги

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:16:40+03:00

Супруги не смогли выплатить банку 2,3 млн рублей по кредиту

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Приставы в Балашове Саратовской области арестовали дом вместе с хозпостройками у супружеской пары. Местные жители не вернули крупный кредит и не выполнили решение суда, куда обратились банкиры, о погашении долга.

В дело вступили судебные приставы. Они наложили арест на жилой дом супругов с хозпостройками и прочими сооружениями.

Поскольку долг местные жители банку так и не вернули, все их имущество будет в ближайшее время выставлено на торги.

- Соответствующие документы сейчас готовятся, — сообщили в пресс-службе судебных приставов.

Все, что выручат от продажи, пойдет банку в счет уплаты долга.

ИСТОЧНИК KP.RU