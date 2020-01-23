Потерявший память пожилой мужчина смог вернуться домой благодаря сотрудникам Росгвардии в Саратове

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:13:52+03:00

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Во время патрулирования сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии старшина Максим Любимов и старший сержант Александр Борин обратили внимание на растерянного прохожего на улице Новоузенская. При этом мужчина, несмотря на холодную погоду, был одет слишком легко.

Сначала правоохранители усадили пенсионера в машину, чтобы тот согрелся, и выяснили, что он не помнит, где живет и кто его родственники.

Совместно с участковыми полиции удалось установить место жительства перенесшего тяжелую болезнь старика и доставить его до дома.

ИСТОЧНИК KP.RU