Потерявший память пожилой мужчина смог вернуться домой благодаря сотрудникам Росгвардии в Саратове
Потерявшемуся старику помогли бойцы Росгвардии
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Во время патрулирования сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии старшина Максим Любимов и старший сержант Александр Борин обратили внимание на растерянного прохожего на улице Новоузенская. При этом мужчина, несмотря на холодную погоду, был одет слишком легко.
Сначала правоохранители усадили пенсионера в машину, чтобы тот согрелся, и выяснили, что он не помнит, где живет и кто его родственники.
Совместно с участковыми полиции удалось установить место жительства перенесшего тяжелую болезнь старика и доставить его до дома.
ИСТОЧНИК KP.RU