На Лунной тонированная «Приора» врезалась в мусорку и перевернулась
Автомобиль из Самарской области не справился с саратовской дорогой [видео]
Авария на ЛуннойФото: Екатерина Семенова
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Около 11:50 сегодня, 23 января, на улице Лунная перевернулся автомобиль.
Авария произошла возле поворота на пансионат «Сокол», на перекрестке с улицей Школьная.
.Фото: Екатерина Семенова
Водитель «Лады Приора» не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение площадки с мусорными баками, а после перевернулся на крышу.
По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. На месте работали сотрудники ДПС и медики ЦМК.
.Фото: Екатерина Семенова
ДТП на Лунной.
ИСТОЧНИК KP.RU