На Лунной тонированная «Приора» врезалась в мусорку и перевернулась

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:04:46+03:00

Автомобиль из Самарской области не справился с саратовской дорогой [видео]

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Около 11:50 сегодня, 23 января, на улице Лунная перевернулся автомобиль.

Авария произошла возле поворота на пансионат «Сокол», на перекрестке с улицей Школьная.

Водитель «Лады Приора» не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение площадки с мусорными баками, а после перевернулся на крышу.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. На месте работали сотрудники ДПС и медики ЦМК.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/756358" frameborder="0"></iframe> ДТП на Лунной.

ИСТОЧНИК KP.RU