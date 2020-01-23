2020-01-23T12:04:46+03:00
Происшествия

На Лунной тонированная «Приора» врезалась в мусорку и перевернулась

Автомобиль из Самарской области не справился с саратовской дорогой [видео]
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Авария на ЛуннойАвария на ЛуннойФото: Екатерина Семенова
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Около 11:50 сегодня, 23 января, на улице Лунная перевернулся автомобиль.

Авария произошла возле поворота на пансионат «Сокол», на перекрестке с улицей Школьная.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Водитель «Лады Приора» не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение площадки с мусорными баками, а после перевернулся на крышу.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. На месте работали сотрудники ДПС и медики ЦМК.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

ДТП на Лунной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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