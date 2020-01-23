Каждый день в Саратове сбивают несколько пешеходов: статистика за 22 января

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:58:39+03:00

Под колесами машин пострадали шесть человек

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Утром 22 января на улице Федоровская 57-летний водитель внедорожника Chevrolet Orlando на пешеходном переходе сбил 25-летнюю женщину с четырехлетним мальчиком. После осмотра медиками ребенка отпустили домой, а гражданку госпитализировали.

63-летнюю пенсионерку отвезли в больницу с перекрестка Большой Горной и Университетской, где ее сбил Opel Astra, за рулем которого была 31-летняя женщина.

Под Саратовом пострадал 46-летний пешеход. По дороге в сторону Красного Текстильщика его сбил неизвестный автомобиль, водитель скрылся с места ДТП, его ищут.

Как сообщала «КП-Саратов» ранее, 13-летняя девочка-пешеход пострадала при столкновении двух иномарок, которые вылетели на тротуар на Предмостовой площади в Саратове.

Женщина за рулем ВАЗ-2107 стала виновницей ДТП на перекрестке проспекта 50 лет Октября и улицы Выгонная. Она сбила 63-летнюю прохожую, которая переходила дорогу вне перехода и без светоотражающих элементов на одежде. Пострадавшая также оказалась в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU