Бывший саратовский зампред и министр назначен главврачом ГУЗ "Центр-СПИД"
В пресс-службе регионального минздрава подтвердили назначение экс-министра здравоохранения Саратовской области Алексея Данилова главным врачом «Саратовский областной центр профилактики и борьбы со СПИД».
Сегодня, 23 января, нового руководителя представили коллективу Центра.
Прежний главный врач, Любовь Потемина, остается работать в центре. Кадровые изменения связаны с нормами трудового законодательства – достижением Потеминой предельного возраста.
С 2010 по 2012 годы Данилов был зампредом областного правительства, с 2012 по 2015 годы он работал министром здравоохранения региона.
Любовь Потемина
ИСТОЧНИК KP.RU