2020-01-23T09:45:28+03:00
Общество

Бывший саратовский зампред и министр назначен главврачом ГУЗ "Центр-СПИД"

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Алексей ДаниловАлексей Данилов
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В пресс-службе регионального минздрава подтвердили назначение экс-министра здравоохранения Саратовской области Алексея Данилова главным врачом «Саратовский областной центр профилактики и борьбы со СПИД».

Сегодня, 23 января, нового руководителя представили коллективу Центра.

Прежний главный врач, Любовь Потемина, остается работать в центре. Кадровые изменения связаны с нормами трудового законодательства – достижением Потеминой предельного возраста.

С 2010 по 2012 годы Данилов был зампредом областного правительства, с 2012 по 2015 годы он работал министром здравоохранения региона.

Любовь Потемина

Любовь Потемина

ИСТОЧНИК KP.RU

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