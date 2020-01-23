Царапавшая припаркованные машины в Солнечном-2 женщина попала на видео

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:06:42+03:00

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В соцсетях опубликовали фрагмент записи видеорегистратора, на котором запечатлена пожилая женщина, царапавшая машины в Ленинском районе Саратова.

Запись сделана возле дома №29а по улице Тархова в поселке Солнечный.

По мнению автора, разместившего видео, женщина, видимо, «неадекватная».

- Вдоль Тархова шла неадекватная тетя и царапала машины. В руке было что-то обернутое платком. Пострадала белая Audi и белый джип, вроде, Mitsubishi. Ушла быстрым шагом. Может, еще какие авто пострадали, — сообщил в соцсети автор.

В комментариях сообщили, что это не единственный случай, на этой же улице возле Уфимцева, 2а, также на Тархова, 40 машинам расцарапали капоты. Сделала ли это все та же пожилая женщина, неизвестно.

Кто-то из комментаторов узнал женщину на видео и сообщил, что она живет в доме №2 по Уфимцева.

ИСТОЧНИК KP.RU