Столкнувшиеся на въезде в Саратов машины сбили 13-летнюю девочку

22 Янв. 2020 2020-01-22T17:37:44+03:00

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Столкновение двух машин произошло вечером 22 января на Предмостовой площади в Саратове.

Nissan и Kia Rio после столкновения врезались в одноэтажный жилой дом №13 по улице Соколовая. При этом, после столкновения Nissan сбил стоявшую на тротуаре 13-летнюю девочку.

Как сообщил сайт ЧП-Саратов, ребенка госпитализировали прибывшие на место аварии медики ЦМК.

По предварительным данным, водитель Kia двигался по второстепенной дороге и протаранил Nissan, который ехал от моста по главной.

ИСТОЧНИК KP.RU