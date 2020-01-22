Мэр Исаев отметил лучшее новогоднее оформление магазина «Табак» и ТРЦ «Тау Галерея»

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:41:03+03:00

Не во всех номинациях набралось участников, достойных быть отмеченными

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Мэр Саратова Михаил Исаев 22 января вручил дипломы и цветы победителям конкурса на лучшее оформление предприятий потребительского рынка. Награждение прошло перед началом совещания при главе администрации.

Чиновники проводили смотр в течение нескольких недель. Оценки выставлялись в нескольких категориях: торговые центры, предприятия торговой сети, бытового обслуживания, специализированные магазины, предприятия общепита.

В разных категориях было от одного до трех награжденных. Среди них: ТРЦ «Тау Галерея» (3-я Дачная), магазин «Табак» (Кирова, 10), KFC (Рахова, 152) и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU