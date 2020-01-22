Мэр Исаев отметил лучшее новогоднее оформление магазина «Табак» и ТРЦ «Тау Галерея»
Мэр Саратова Михаил Исаев 22 января вручил дипломы и цветы победителям конкурса на лучшее оформление предприятий потребительского рынка. Награждение прошло перед началом совещания при главе администрации.
Чиновники проводили смотр в течение нескольких недель. Оценки выставлялись в нескольких категориях: торговые центры, предприятия торговой сети, бытового обслуживания, специализированные магазины, предприятия общепита.
В разных категориях было от одного до трех награжденных. Среди них: ТРЦ «Тау Галерея» (3-я Дачная), магазин «Табак» (Кирова, 10), KFC (Рахова, 152) и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU