Саратовские юниоры завоевали семь медалей на межрегиональных соревнованиях по биатлону

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:54:04+03:00

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Саратовские биатлонисты-юниоры завоевали три золотых, три серебряных и одну бронзовую медали на межрегиональных соревнования по биатлону «II этап Кубка Анны Богалий Skimir», которые прошли в поселке Абзаково вблизи Магнитогорска. Об этом сообщили в Федерации биатлона Саратовской области.

В соревнованиях приняли участие 460 юных биатлонистов из 21 региона страны. Саратовскую область представляли 43 спортсмена из спортивных школ области: МУ «СШОР №3» Саратова, МАУ «СШ «Юность» города Балаково, ГБУСО «СШОР Надежда Губернии».

Биатлонисты выступали в четырех возрастных категориях от 10 до 17 лет.

В неофициальном зачете Саратовская область заняла четвертое место, завоевав три золотых медали (Сейфуллина Динара в суперспринте, Гуторова Анастасия в суперспринте и Покалюк Егор в смешанной эстафете), три серебряных медали (Туртаева Виктория в индивидуальной гонке, Сейфуллина Динара и Атюшкина Анна в смешанной эстафете) и одну бронзовую медаль (Туртаева Виктория в смешанной эстафете).

Также в копилке Саратовской области четыре расширенных подиума (четвертое место – Гуторова Анастасия в индивидуальной гонке, пятое место — Савиных Алексей в индивидуальной гонке и Кизимова Ульяна завоевала пятое место в индивидуальной гонке и шестое место — в суперспринте).

ИСТОЧНИК KP.RU