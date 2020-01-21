Хозяйке привязанного к повозке пони в Саратове грозит штраф

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:48:08+03:00

Но не за жестокое обращение с животным

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Полиция Саратова проверила хозяев пони, которого привязали к повозке и провели по городу.

Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, было установлено, что пони принадлежит индивидуальной предпринимательнице, которая занимается, в частности, организацией развлечений — аттракцион на площади Кирова и Театральной.

При этом разрешения на предпринимательскую деятельность на указанной территории женщине не выдавали. В связи с этим материалы направлены в администрацию районов, чтобы привлечь бизнес-леди к ответственности.

Однако информация о жестоком обращении с животным, которая и стала причиной для проверки, не подтвердилась. Ветеринар осмотрел пони Митя и не нашел травм. Заведующий ветеринарной клиникой при СГАУ дал заключение, что животное здорово, кожа не повреждена, также нет травм на голове, морде, шее, туловище и ногах.

Всего в личном подсобном хозяйстве у женщины живут 10 пони.

Напомним, ранее в соцсетях было размещено видео, на котором привязанный пони бежит за повозкой. Саратовцы посчитали, что поводок слишком короток и пони бьется мордой о повозку.

ИСТОЧНИК KP.RU