Привязанный к повозке пони вызвал негодование саратовцев

11 Янв. 2020 2020-01-11T15:52:15+03:00

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Жителей Саратова возмутило видео с пони.

Короткий ролик опубликовал участник группы «Саратов онлайн» Nikita Dolbin.

- Тут и слов не надо... - озаглавил он свой пост.

На видео запечатлена движущаяся гужевая повозка на пересечении улиц Астраханская и Вавилова, к которой сзади привязан пони.

Большинство комментаторов осудили такой способ перевозки животного, призывая наказать хозяина. Возмущение вызвала, в частности, слишком короткая привязь, из-за которой пони не может повернуть голову. Другие отмечают, что все сделано правильно – в противном случае, животное может отскочить в сторону и попасть под машину.

ИСТОЧНИК KP.RU