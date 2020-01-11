Привязанный к повозке пони вызвал негодование саратовцев
Привязанный к повозке пони вызвал негодование.
Жителей Саратова возмутило видео с пони.
Короткий ролик опубликовал участник группы «Саратов онлайн» Nikita Dolbin.
- Тут и слов не надо... - озаглавил он свой пост.
На видео запечатлена движущаяся гужевая повозка на пересечении улиц Астраханская и Вавилова, к которой сзади привязан пони.
Большинство комментаторов осудили такой способ перевозки животного, призывая наказать хозяина. Возмущение вызвала, в частности, слишком короткая привязь, из-за которой пони не может повернуть голову. Другие отмечают, что все сделано правильно – в противном случае, животное может отскочить в сторону и попасть под машину.
ИСТОЧНИК KP.RU