Отключенным от воды жителям Заводского района организуют подвоз
Завтра, 22 января, с 00:10 десяткам тысяч саратовцев отключат воду. Это связано с подключением абонентов по улице Огородная к новому водопроводу.
Однако отключенным от ресурса жителям Заводского отчаиваться не стоит, им организуют подвоз воды. Об этом «КП-Саратов» сообщили в ООО «КВС».
График подвоза воды:
- улица Огородная, 33 (10:30 — 11:30; 15:30 — 16:30);
- улица Штейнберга, 50 (12:00 — 13:30; 17:00 — 18:00);
- улица Заречная, 2 (10:30 — 11:30; 15:30 — 16:00);
- улица Ново-Крекингская, 18 (12:00 — 12:30; 16:30 — 17:00);
- улица Брянская, 9 (12:30 — 13:00; 17:00 — 17:30).
Список домов, которые отключат от воды, можно прочитать здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU