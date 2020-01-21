Отключенным от воды жителям Заводского района организуют подвоз

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:43:02+03:00

Цистерны будут стоять на пяти адресах

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Завтра, 22 января, с 00:10 десяткам тысяч саратовцев отключат воду. Это связано с подключением абонентов по улице Огородная к новому водопроводу.

Однако отключенным от ресурса жителям Заводского отчаиваться не стоит, им организуют подвоз воды. Об этом «КП-Саратов» сообщили в ООО «КВС».

График подвоза воды:

- улица Огородная, 33 (10:30 — 11:30; 15:30 — 16:30);

- улица Штейнберга, 50 (12:00 — 13:30; 17:00 — 18:00);

- улица Заречная, 2 (10:30 — 11:30; 15:30 — 16:00);

- улица Ново-Крекингская, 18 (12:00 — 12:30; 16:30 — 17:00);

- улица Брянская, 9 (12:30 — 13:00; 17:00 — 17:30).

Список домов, которые отключат от воды, можно прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU