Жителей Заводского района ждет масштабное отключение воды
Саратовцев предупреждают о масштабном отключении воды в среду, 22 января.
- Это связано с работами по переключению абонентов по улице Огородная, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Так, воды не будет с 00:10 до 23:00 на следующих улицах:
3-й Крекингский проезд, 19;
5-й Крекингский проезд, 9/19;
проезд Ново-Крекингский, 3А, 5;
улица Ново-Крекингская, 2, 2б, 6, 8, 18, 20, 27, 31, 33, 35, 37, 47, 53;
улица Каспийская, 1, 3, 5, 11;
улица Лесная, 1, 2, 3 ,5;
улица Парковая, 42, 42/1, 44, 44/46, 46, 51;
улица Прудная, 6, 7;
1-й Тульский проезд, 2, 2А, 4, 4А, 6, 6А, 8, 10, 12, 14 корп.1, корп.2, 16, 20, 22, 24,28, 30, 30а;
улица Тульская, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10,10А, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 21А, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 49, 53/26;
улица Химическая, 1, 3, 5, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1;
проезд Санаторный, 1, 2, 4, 7, 7А, 9, 9А;
проезд Энергетиков 1-й, 3, 7, 12, 14/16, 25, 27;
улица Энергетиков, 7;
улица Экспериментальное хозяйство, 28;
проезд Энтузиастов, 90, 102;
улица Брянская, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7А, 9, 23, 24, 26, 26А, 28, 30А;
улица Заречная, 1А, 2, 3, 5, 5А, 11, 12, 15, 17, 23А, 27, 29, 31;
улица им Азина В.М., 23, 26, 26Б, 28А, 28Б, 31А,33А, 34, 35А, 36/6, 37А, 38, 40, 42, 44, 46, 47/3, 51А, 51Б, 53А, 55, 55А, 55Б, 57, 65, 67, 69, 71, 73, 77;
улица им. Хомяковой В.Д., 4Б, 10, 12, 13, 20, 29;
улица Южно-Зеленая, 2/12, 4, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 15, 17, 23;
улица Южная, 36, 36а, 38, 38а, 38б, 38в, 38г, 38Д, 40, 42, 42а, 42б, 44, 63, 76/80;
улица Миллеровская, 23, 33, 71а;
улица Миллеровская, 13,15а, 18, 20, 23, 24, 26, 33, 33а, 45, 47, 51, 53, 60, 62, 62а, 64а, 64 с общежитием, 69, 71, 71А, 73, 73а;
2-й Совхозный проезд, 5, 36а;
улица Огородная, 7, 17, 19, 19А, 22, 29, 29А, 31, 31А, 31Б, 33, 33А, 33В, 36/42, 75, 76/78Б, 77, 77А, 78/90, 79, 83, 87А, 87Б, 87В, 89, 90/100, 91, 91Б, 91В,91Г, 93/95, 97/99, 101А, 111, 118/126, 128/130, 138, 140/142, 144/146, 147, 149, 151, 151А, 153, 153А, 157, 158, 158А, 160/1, 162, 165, 166, 167, 171, 171А, 171Б, 173, 173А, 186, 189, 190, 193, 193Б, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 206А, 208, 210, 212, 214, 214А, 214Б, 214В, 216, 218, 223, 225, 225А, 225Б;
улица Новоастраханская, 2б, 4, 6, 8, 14, 16А, 16/20, 22/26, 28, 30, 34, 36, 37А, 37/43, 37/43а, 38, 45/53, 61/67, 61/67А;
Новоастраханское шоссе, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 59, 59а, 61, 63, 65, 65А, 67, 117;
улица Пролетарская, 8, 19а;
улица Минская, 1, 2;
улица 4-я Нагорная, 20, 21, 21Б, 25, 25в, 26, 27а, 27б, 28, 30, 32, 34;
улица 3-я Нагорная;
улица 7-я Нагорная, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 22/28, 41;
3-й Пролетарский, 80;
5-й Динамовский пер., 18Б;
5-й Динамовский проезд, 7;
11-й Динамовский проезд, 3/5;
5-й Нагорный проезд, 3, 7/15, 8/12, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8;
проезд Ростовский, 2, 10;
улица Ростовская, 7, 14, 16, 16а,29, 34/36, 36, 38, 40;
7-й Динамовский тупик, 49/53;
поселок Тепличный;
улица Заречная, 2;
улица Азовская, 15;
улица Маркина, 1, 46а, 57, 17/39;
улица Комсомольская, 1;
6-й Динамовский проезд, 32, 40А, 40Б;
улица Пионерская 1-я, 21/25, 28а, 30а, 36/44, 61/67, 69/75, 77/81;
улица Пионерская 2-я, 30/36;
улица Усиевича, 17/1, 31а, 33а, 33а, 35а;
3-й Артельный проезд , 11, 13а;
улица Карьерная, 2в, 3, 6/12;
улица Прессовая, 45а;
1-й Прессовый проезд, 3, 3а, 3б;
проезд Нагорный 4-й, 18/20,
улица Омская, 3а, 19, 19а, 21, 23, 23а, 25;
улица Лопатина Гора, 12, 12а, 14;
проезд Огородный 2-й, 27, 29;
улица Ладожская, 5;
7-й Динамовский проезд, 26/40, 47, 49/53;
5-й Динамовский проезд, 7, 7а, 10а, 11, 13;
проезд Большой Динамовский, 5;
11-й Динамовский пр-д, 3, 5;
проезд Динамовский 8-й, 13, 15;
проезд Лучевой 2-й, 50/54, корп. 1, корп. 2;
тупик Огородный 1-й, 15, 17;
проезд Динамовский 11-й, 3/5;
улица Васильковская, 1;
улица Комсомольская, 3Б,5;
3-й Тепличный проезд, 26, 58;
1-й Тепличный проезд, 2;
улица Школьная;
станция Князевка;
улица Маркина, д. 1, 46А, 57;
улица Артельная, д. 1;
улица Тульская, 41;
Санаторный проезд, 2;
2-й Акмолинский проезд, 1;
1-й Акмолинский пр,1;
Больничный проезд, 6;
улица Штейнберга С. И., 50;
улица Пионерская 1-я, 69/75;
улица Усиевича. 17/1, 33а;
поселок Комсомольский;
Алтынный мост.
Частный сектор по улицам Карьерная, 1–6-й Карьерный проезд, 1–11-й Нагорный проезд, Новоастраханская, 1 и 2-я Пионерская.
Огородная;
1-4-й Огородный проезд;
улица Прессовая;
улица Шилинского;
улица Грузинская;
Грузинский проезд;
улица Манежная,
улица Смоленская.
улица Арбатская,
улица Донская,
улица Лысогорская,
улица Самарская,
улица Дальняя,
улица Ростовская,
Ростовский проезд,
ул Проточная
улица Усиевича
улица Травяная
улица Парниковая
1 и 2-й Просяной проезды
улица Миллеровская
1-2 Миллеровский пр
улица Станкостроительная
1-8 Станкостроительный пр
улица Белозерская
1-2 Белозерский пр
улица Холмогорская
улица Свирская
1-й Свирский пр
улица Соликамская
1-2, Соликамский пр
улица Зуборезная
улица Новомуравьевская
улица Южная
1-3 Южный пр
улица Динамовская
улица Мало-Динамовская
Большой Динамовский пр
1-11 Динамовский пр
улица Верхняя Рокотовская
улица Нижняя Рокотовская
1-3 Рокотовский пр
улица Цветная
улица Сиреневая
1-8 Сиреневый пр
1-5 Надежденский пр
улица Штейнберга
улица Лучевая
1-4 Лучевой пр
улица Лазо
проезд Лазо
улица Пригородная
улицаФурманова
улица Подшипниковая
1-й Подшипниковый пр
улица Лесная
улицаПарковая
улица Баландинская
улица Алтынная
улица Совхозная
1–3-й Совхозные проезды
улица Амурская
1–4-й Амурские проезды
улица Токмаковская
1-4-й Токмаковские проезды
улица Прудная, 1,2,3,4 Прудные проезды,
1, 2 Мало-Приморские проезды
улица Азовская
1-2 Азовский пр
улица Заречная,
1-4 Заречный пр
улица Волгоградская,
улица Брянская,
1-4 Брянский проезд
улица Князевская,
1-5 Князевский пр
улица Монтажная
1-2 Монтажный пр
улица Тепличная,
1-3 Тепличный пр
Жилые дома в непосредственном управлении по улицам: 6-й Динамовский проезд, улица Миллеровская, улица Огородная, туп. Динамовский 6-й, туп. Огородный 1-й, улица Цветная, проезд Динамовский 7-й, улица Омская, улица Азина, улица Заречная, улица Ново-Крекингская, улица Хомяковой, улица Южно-Зеленая, поселок Тепличный, поселок Калашниково, 1, 2-й проезд Энергетиков, 1, 2-й Акмолинские проезды, Санаторный проезд, улица Прудная.
Коммунальщики напоминают, что перед отключением нужно набрать запасы воды, а в течение 48 часов после пить ее только в кипяченом виде.
ИСТОЧНИК KP.RU