Жителей Заводского района ждет масштабное отключение воды

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:20:34+03:00

Почти на сутки сотни тысяч жителей останутся без водоснабжения

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Саратовцев предупреждают о масштабном отключении воды в среду, 22 января.

- Это связано с работами по переключению абонентов по улице Огородная, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Так, воды не будет с 00:10 до 23:00 на следующих улицах:

3-й Крекингский проезд, 19;

5-й Крекингский проезд, 9/19;

проезд Ново-Крекингский, 3А, 5;

улица Ново-Крекингская, 2, 2б, 6, 8, 18, 20, 27, 31, 33, 35, 37, 47, 53;

улица Каспийская, 1, 3, 5, 11;

улица Лесная, 1, 2, 3 ,5;

улица Парковая, 42, 42/1, 44, 44/46, 46, 51;

улица Прудная, 6, 7;

1-й Тульский проезд, 2, 2А, 4, 4А, 6, 6А, 8, 10, 12, 14 корп.1, корп.2, 16, 20, 22, 24,28, 30, 30а;

улица Тульская, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10,10А, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 21А, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 49, 53/26;

улица Химическая, 1, 3, 5, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1;

проезд Санаторный, 1, 2, 4, 7, 7А, 9, 9А;

проезд Энергетиков 1-й, 3, 7, 12, 14/16, 25, 27;

улица Энергетиков, 7;

улица Экспериментальное хозяйство, 28;

проезд Энтузиастов, 90, 102;

улица Брянская, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7А, 9, 23, 24, 26, 26А, 28, 30А;

улица Заречная, 1А, 2, 3, 5, 5А, 11, 12, 15, 17, 23А, 27, 29, 31;

улица им Азина В.М., 23, 26, 26Б, 28А, 28Б, 31А,33А, 34, 35А, 36/6, 37А, 38, 40, 42, 44, 46, 47/3, 51А, 51Б, 53А, 55, 55А, 55Б, 57, 65, 67, 69, 71, 73, 77;

улица им. Хомяковой В.Д., 4Б, 10, 12, 13, 20, 29;

улица Южно-Зеленая, 2/12, 4, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 15, 17, 23;

улица Южная, 36, 36а, 38, 38а, 38б, 38в, 38г, 38Д, 40, 42, 42а, 42б, 44, 63, 76/80;

улица Миллеровская, 23, 33, 71а;

улица Миллеровская, 13,15а, 18, 20, 23, 24, 26, 33, 33а, 45, 47, 51, 53, 60, 62, 62а, 64а, 64 с общежитием, 69, 71, 71А, 73, 73а;

2-й Совхозный проезд, 5, 36а;

улица Огородная, 7, 17, 19, 19А, 22, 29, 29А, 31, 31А, 31Б, 33, 33А, 33В, 36/42, 75, 76/78Б, 77, 77А, 78/90, 79, 83, 87А, 87Б, 87В, 89, 90/100, 91, 91Б, 91В,91Г, 93/95, 97/99, 101А, 111, 118/126, 128/130, 138, 140/142, 144/146, 147, 149, 151, 151А, 153, 153А, 157, 158, 158А, 160/1, 162, 165, 166, 167, 171, 171А, 171Б, 173, 173А, 186, 189, 190, 193, 193Б, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 206А, 208, 210, 212, 214, 214А, 214Б, 214В, 216, 218, 223, 225, 225А, 225Б;

улица Новоастраханская, 2б, 4, 6, 8, 14, 16А, 16/20, 22/26, 28, 30, 34, 36, 37А, 37/43, 37/43а, 38, 45/53, 61/67, 61/67А;

Новоастраханское шоссе, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 59, 59а, 61, 63, 65, 65А, 67, 117;

улица Пролетарская, 8, 19а;

улица Минская, 1, 2;

улица 4-я Нагорная, 20, 21, 21Б, 25, 25в, 26, 27а, 27б, 28, 30, 32, 34;

улица 3-я Нагорная;

улица 7-я Нагорная, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 22/28, 41;

3-й Пролетарский, 80;

5-й Динамовский пер., 18Б;

5-й Динамовский проезд, 7;

11-й Динамовский проезд, 3/5;

5-й Нагорный проезд, 3, 7/15, 8/12, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8;

проезд Ростовский, 2, 10;

улица Ростовская, 7, 14, 16, 16а,29, 34/36, 36, 38, 40;

7-й Динамовский тупик, 49/53;

поселок Тепличный;

улица Заречная, 2;

улица Азовская, 15;

улица Маркина, 1, 46а, 57, 17/39;

улица Комсомольская, 1;

6-й Динамовский проезд, 32, 40А, 40Б;

улица Пионерская 1-я, 21/25, 28а, 30а, 36/44, 61/67, 69/75, 77/81;

улица Пионерская 2-я, 30/36;

улица Усиевича, 17/1, 31а, 33а, 33а, 35а;

3-й Артельный проезд , 11, 13а;

улица Карьерная, 2в, 3, 6/12;

улица Прессовая, 45а;

1-й Прессовый проезд, 3, 3а, 3б;

проезд Нагорный 4-й, 18/20,

улица Омская, 3а, 19, 19а, 21, 23, 23а, 25;

улица Лопатина Гора, 12, 12а, 14;

проезд Огородный 2-й, 27, 29;

улица Ладожская, 5;

7-й Динамовский проезд, 26/40, 47, 49/53;

5-й Динамовский проезд, 7, 7а, 10а, 11, 13;

проезд Большой Динамовский, 5;

11-й Динамовский пр-д, 3, 5;

проезд Динамовский 8-й, 13, 15;

проезд Лучевой 2-й, 50/54, корп. 1, корп. 2;

тупик Огородный 1-й, 15, 17;

проезд Динамовский 11-й, 3/5;

улица Васильковская, 1;

улица Комсомольская, 3Б,5;

3-й Тепличный проезд, 26, 58;

1-й Тепличный проезд, 2;

улица Школьная;

станция Князевка;

улица Маркина, д. 1, 46А, 57;

улица Артельная, д. 1;

улица Тульская, 41;

Санаторный проезд, 2;

2-й Акмолинский проезд, 1;

1-й Акмолинский пр,1;

Больничный проезд, 6;

улица Штейнберга С. И., 50;

улица Пионерская 1-я, 69/75;

улица Усиевича. 17/1, 33а;

поселок Комсомольский;

Алтынный мост.

Частный сектор по улицам Карьерная, 1–6-й Карьерный проезд, 1–11-й Нагорный проезд, Новоастраханская, 1 и 2-я Пионерская.

Огородная;

1-4-й Огородный проезд;

улица Прессовая;

улица Шилинского;

улица Грузинская;

Грузинский проезд;

улица Манежная,

улица Смоленская.

улица Арбатская,

улица Донская,

улица Лысогорская,

улица Самарская,

улица Дальняя,

улица Ростовская,

Ростовский проезд,

ул Проточная

улица Усиевича

улица Травяная

улица Парниковая

1 и 2-й Просяной проезды

улица Миллеровская

1-2 Миллеровский пр

улица Станкостроительная

1-8 Станкостроительный пр

улица Белозерская

1-2 Белозерский пр

улица Холмогорская

улица Свирская

1-й Свирский пр

улица Соликамская

1-2, Соликамский пр

улица Зуборезная

улица Новомуравьевская

улица Южная

1-3 Южный пр

улица Динамовская

улица Мало-Динамовская

Большой Динамовский пр

1-11 Динамовский пр

улица Верхняя Рокотовская

улица Нижняя Рокотовская

1-3 Рокотовский пр

улица Цветная

улица Сиреневая

1-8 Сиреневый пр

1-5 Надежденский пр

улица Штейнберга

улица Лучевая

1-4 Лучевой пр

улица Лазо

проезд Лазо

улица Пригородная

улицаФурманова

улица Подшипниковая

1-й Подшипниковый пр

улица Лесная

улицаПарковая

улица Баландинская

улица Алтынная

улица Совхозная

1–3-й Совхозные проезды

улица Амурская

1–4-й Амурские проезды

улица Токмаковская

1-4-й Токмаковские проезды

улица Прудная, 1,2,3,4 Прудные проезды,

1, 2 Мало-Приморские проезды

улица Азовская

1-2 Азовский пр

улица Заречная,

1-4 Заречный пр

улица Волгоградская,

улица Брянская,

1-4 Брянский проезд

улица Князевская,

1-5 Князевский пр

улица Монтажная

1-2 Монтажный пр

улица Тепличная,

1-3 Тепличный пр

Жилые дома в непосредственном управлении по улицам: 6-й Динамовский проезд, улица Миллеровская, улица Огородная, туп. Динамовский 6-й, туп. Огородный 1-й, улица Цветная, проезд Динамовский 7-й, улица Омская, улица Азина, улица Заречная, улица Ново-Крекингская, улица Хомяковой, улица Южно-Зеленая, поселок Тепличный, поселок Калашниково, 1, 2-й проезд Энергетиков, 1, 2-й Акмолинские проезды, Санаторный проезд, улица Прудная.

Коммунальщики напоминают, что перед отключением нужно набрать запасы воды, а в течение 48 часов после пить ее только в кипяченом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU