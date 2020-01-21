Стало известно, какие школы и детсады Саратова останутся без воды
Стали известны, какие социально значимые объекты в Саратове попадают в зону масштабного отключения воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, работы начнутся 22 января в полночь и продлятся до 23 часов. Причина — подключение нового водовода по улице Огородная.
Воды не будет в детских садах №№11, 70, 71, 109, 124, 147, 170, 228, 233 и школах №№5, 22, 38, 39, 59, 78, 108. А также горбольнице №2, областной детской инфекционной клинической больнице, областной психиатрической больнице.
Кроме того в зону отключения попали 1 125 частных домов и 368 многоэтажек. Общее число жителей, оставшихся без воды, — 23 990 человек. Среди них 3 950 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU