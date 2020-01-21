2020-01-21T14:20:16+03:00
Общество

Собаки из приюта «Дорстроя» обретают новых хозяев

Мэр опубликовал фото людей, взявших в свои дома питомцев
Ольга Симонова
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Собаки в «Дорстрое» ждут новых хозяев. Фото Антона КиселеваСобаки в «Дорстрое» ждут новых хозяев. Фото Антона Киселева
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Питомцев из пункта временного содержания животных МБУ «Дорстрой» в Саратове забирают новые хозяева.

Фото со страницы Михаила Исаева в Instagram

Фото со страницы Михаила Исаева в Instagram

Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава города Михаил Исаев и опубликовал фото людей, взявших в свои дома собак.

Фото со страницы Михаила Исаева в Instagram

Фото со страницы Михаила Исаева в Instagram

Мэр также призвал саратовцев заходить в группу «Дорстроя» в соцсети «ВКонтакте», если вы в поисках домашнего питомца.

Напомним, в пункте временного содержания животных содержатся порядка 150 собак, которые ждут новых хозяев. Неравнодушных людей также просят помочь стройматериалами и инструментами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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