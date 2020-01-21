Собаки из приюта «Дорстроя» обретают новых хозяев
Питомцев из пункта временного содержания животных МБУ «Дорстрой» в Саратове забирают новые хозяева.
Фото со страницы Михаила Исаева в Instagram
Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава города Михаил Исаев и опубликовал фото людей, взявших в свои дома собак.
Фото со страницы Михаила Исаева в Instagram
Мэр также призвал саратовцев заходить в группу «Дорстроя» в соцсети «ВКонтакте», если вы в поисках домашнего питомца.
Напомним, в пункте временного содержания животных содержатся порядка 150 собак, которые ждут новых хозяев. Неравнодушных людей также просят помочь стройматериалами и инструментами.
ИСТОЧНИК KP.RU